وشخصت رسميا أكثر من 2,332,456 إصابات في 193 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي وباء كورونا.

ومن أصل الإصابات بمرض كوفيد-19، شفي 600,006 شخص على الأقل حتى اليوم.

وفيما يلي أبرز تطورات الوباء ليوم الأحد 19 أبريل:

- أعلنت السلطات الصينية تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها تسع حالات وافدة، وهو أقل عدد منذ 13 مارس، وبتراجع عن 17 حالة في اليوم السابق.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة الوطنية الصحية قولها إنه خلال آخر 24 ساعة ارتفع إجماليا عدد الإصابات إلى 82735 فيما استقر إجمالي الوفيات بالفيروس عند 4632.

وأعلنت كوريا الجنوبية ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد لتصبح أول مرة منذ شهرين تعلن فيها سيول رقما أحاديا لحالات الإصابة بكورونا .

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن من بين الحالات الجديدة خمس حالات واردة من الخارج. وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 234 حالة.

وأظهرت بيانات لمعهد روبرتكوخ للأمراض المعدية ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا 2458 حالة، إلى 139897 حالة.

ويمثل ذلك أقل من 3609 حالات أعلنت يوم السبت .

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 184 حالة إلى 4294 حالة، في تراجع عن 243 حالة أعلنت يوم السبت، و299 حالة يوم الجمعة.