ففي يوم السبت، كانت الولايات المتحدة سجّلت 1920 وفاة، بينما أحصت 2108 حالات وفاة الجمعة، وفقا للجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرًّا.

وأوضح كبير خبراء الأمراض المعدية في الإدارة الأميركية، أنتوني فاوتشي، الأحد، أنّ الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لإعادة فتح الاقتصاد تدريجا الشهر المقبل، مع تنامي الدلائل على أن جائحة كوفيد-19 بلغت ذروتها.

وأراد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق أن يكون أكبر اقتصاد في العالم قادر على إعادة فتح أبوابه بحلول الأحد، لكن معظم البلاد بقيت في حالة جمود واحتفلت الكنائس بعيد الفصح عبر الإنترنت لوقف انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وفي رسالة بمناسبة عيد الفصح، تعهد الرئيس الأميركي، باحتواء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.

وأقر ترامب بأن "الولايات المتحدة تواجه تحديات فريدة من نوعها ناجمة عن الفيروس الجديد"، وذلك في رسالة وجهها للأميركيين تشرها البيت الأبيض.

وقال: "لجأنا إلى الرب بطلب الإرشاد والراحة والأمل، وشهدنا خلال هذه الفترة الصعبة المبادئ الأساسية للمسيحية من الحب والرحمة والعطف التي تنعكس في العديد من أعمال الشجاعة والسخاء والعناية بالشعب الأميركي".

ولفت إلى أن عددا لا يحصى من المتطوعين استجابوا لنداءات المساعدة في مجتمعاتهم، قائلا إنهم يؤدون "عملا استثنائيا لمساعدة جيرانهم في زمن الحاجة".