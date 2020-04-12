وقالت الملكة (93 عاما)، وهي الرئيسة الفخرية لكنيسة انجلترا، إن "عيد القيامة لم يلغ"، وذلك في أول كلمة تلقيها إلى الآن بمناسبة هذا اليوم المقدس عند المسيحيين.

وقالت: "هذا العام، سيكون عيد القيامة مختلفا بالنسبة لكثيرين منا، لكن بالبقاء بعيدين عن بعضنا البعض نضمن سلامة الآخرين".

وأضافت: "لكن عيد القيامة لم يلغ في واقع الأمر، نحن نحتاج إلى عيد القيامة بقدرما كنا نحتاج إليه دائما".

وكانت الملكة إليزابيث قد ألقت الأحد خامس خطاب تلفزيوني لها منذ جلوسها على العرش على مدى 68 عاما، لتقول إن البريطانيين سيهزمون كوفيد-19، إذا تحلوا بالعزيمة في مواجهة الإغلاق والعزلة الذاتية.