ووفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن المستشفى المؤقت يقع داخل مركز ''إكسل لندن'' للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة البريطانية، ويضم 80 جناحا، مما يجعله أكبر وحدة عناية مركزة في العالم.

وشارك في تجهيز المركز الطبي المؤقت جنود ونجارون ومتطوعون، عملوا على مدار الساعة لإنهاء الأشغال في وقت قياسي.

ومن المقرر أن يخصص المركز لعلاج مرضى فيروس "كوفيد-19"، الذين تم نقلهم من وحدات العناية المركزة الأخرى عبر لندن، ويعانون من مضاعفات خطيرة.

ويأتي افتتاح هذا المركز في وقت كشف فيه وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك ذروة تفشي كورونا في البلاد ستأتي أقرب قليلا مما كان متوقعا لتكون في الأسابيع القليلة القادمة.

وتعاني بعض مستشفيات البلاد من نقص حاد في كمية الأكسجين التي توفرها أجهزة التنفس الاصطناعي بسبب عدد المرضى الكبير، الذين يخضعون للعلاج.