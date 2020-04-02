وذكر بوتين، في كلمة متلفزة "سنتخذ إجراءات مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في بعض الأقاليم وسنكتفي بإجراءات أقل تشددا في أقاليم أخرى".

وأوضح "إجراءات العزل الذاتي تحد من انتشار كورونا"، معلنا شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب.

ويأتي خطاب بوتين المتلفز بعد يومين من إعلان إصابة طبيب، التقى الرئيس، بفيروس كورونا المستجد.

وأصيب رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بكورونا، دينيس بروتسنكو، بالعدوى.

وكان بروتسنكو قد التقى الرئيس الروسي الأسبوع الماضي وتصافحا، وفق ما أوردت وكالة إنترفاكس الروسية والتلفزيون الرسمي الروسي.

وسارع حينئذ المتحدث باسم الكرملين إلى التأكيد على أن بوتين يجري فحوصا مخبرية دورية و"كلها طبيعية".

ويوم أمس الأربعاء، عقد بوتين اجتماعا حكوميا عبر الفيديو، بسبب "مخاوف من كورونا"، حسب ما ذكر الكرملين.

وروسيا البالغ عدد سكانها 144 مليون نسمة، سجلت حتى الآن أكثر من 3500 إصابة بالفيروس و30 وفاة.