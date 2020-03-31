وفي هذا التقرير، يقدم موقع "سكاي نيوز عربية" آخر التطورات وأحدث المستجدات بشأن فيروس كورونا حول العالم:

- مصدر بوزارة الصحة السودانية قال لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه تم تسجيل مصاب سابع بفيروس كورونا، فيما تماثل مريض للشفاء.

- المغرب أكد رصد 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدد الإصابات الإجمالي يرتفع إلى 574.

- وزير الصحة في الكويت أعلن شفاء حالة واحدة جديدة من الفيروس ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 73.

- إسرائيل أعلنت أن عدد الإصابات الإجمالي 4831، منها 136 إصابة جديدة، مقابل 18 وفاة من بينها حالتان في الساعات الأخيرة.

- تايلاند سجلت 127 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة الثلاثاء، وعدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 1651 والوفيات إلى 10.

- في ألمانيا أظهرت الإحصاءات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 61913، كما قفز عدد حالات الوفاة بالمرض إلى 583 شخصا مع وفاة 128 شخصا الاثنين.

- الصين أعلنت تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة بعد تراجع الأعداد على مدى 4 أيام، حيث تم رصد 48 إصابة جديدة في البر الرئيسي الاثنين، جميعهم أتوا من خارج البلاد.