مع تزايد حالات الإصابة والوفاة من جراء فيروس كورونا المستجد عالميا، يحذر مسؤولو الصحة حول العالم من أن ذروة الوباء لم تأت بعد، وسط توقعات باتساع رقعته أكثر.
وفي هذا التقرير، يقدم موقع "سكاي نيوز عربية" آخر التطورات وأحدث المستجدات بشأن فيروس كورونا حول العالم:
- مصدر بوزارة الصحة السودانية قال لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه تم تسجيل مصاب سابع بفيروس كورونا، فيما تماثل مريض للشفاء.
- المغرب أكد رصد 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدد الإصابات الإجمالي يرتفع إلى 574.
- وزير الصحة في الكويت أعلن شفاء حالة واحدة جديدة من الفيروس ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 73.
- إسرائيل أعلنت أن عدد الإصابات الإجمالي 4831، منها 136 إصابة جديدة، مقابل 18 وفاة من بينها حالتان في الساعات الأخيرة.
- تايلاند سجلت 127 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة الثلاثاء، وعدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 1651 والوفيات إلى 10.
- في ألمانيا أظهرت الإحصاءات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 61913، كما قفز عدد حالات الوفاة بالمرض إلى 583 شخصا مع وفاة 128 شخصا الاثنين.
- الصين أعلنت تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة بعد تراجع الأعداد على مدى 4 أيام، حيث تم رصد 48 إصابة جديدة في البر الرئيسي الاثنين، جميعهم أتوا من خارج البلاد.