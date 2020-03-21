وقالت وزارة الدفاع الهولندية إن الجيش يتدخل للمساعدة في نقل مرضى فيروس كورونا، من أكثر المناطق تضررا بالفيروس، إلى مستشفيات مختلف في مناطق أخرى من البلاد.

ونشرت وزيرة الدفاع الهولندية، آنك بيلفيلد، تغريدة على حسابها في موقع تويتر قالت فيها إنه تم نشر وحدات من الجيش، يوم السبت، للمساعدة في عمليات نقل المرضى إلى وحدات العناية المركزة في المستشفيات، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

وكانت المستشفيات في منطقة برابانت، التي تعد الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا الجديد، أعلنت عن عدم قدرتها على التعامل مع جميع الحالات.

وأوضح رئيس قسم الوقاية من العدوى في مستشفى أمفيا بمدينة بريدا، جان كلويتمانز، في تصريح لمذيع قناة "إن إو أس" الرسمية أن "المستشفيات في منطقة برابانت باتت غير قادرة على مواجهة تدفق المرضى الذي نتوقعه على المدى القصير".

يشار إلى أن أمستردام أكدت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يقترب من 3000 شخص، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس القاتل 106 حالات.