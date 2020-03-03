ونقل موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، أنه جرى أمس الأحد اعتقال الشخص الذي كان قد لعق سابقًا ضريح الإمام الثامن للشيعة وهو الإمام الرضا.

ووصف القضاء الإيراني هذا التصرف بأنه "غير مألوف"، مضيفًا: "التحقيقات جارية بشأن هذه القضية".

وكان ناشطون قد نشروا سابقًا مقاطع مصورة تظهر هذا الشخص وهو يعرب عن حزنه بسبب المطالب المتداولة بشأن إغلاق الأماكن الدينية، ويقول إنه يلعق ضريح الإمام الرضا كي ينتقل إليه فيروس كورونا.

وإضافة إلى ذلك، نُشرت أيضًا مقاطع فيديو أخرى لأشخاص يقومون بلعق وتقبيل بوابات الصحن الرضوي في مشهد.

وبحسب موقع "إيران إنترناشيونال"، يعتقد هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بلعق الأضرحة والبوابات أن الهدف من الطلبات بإغلاق المراقد المقدسة ليس لمنع تفشي فيروس كورونا بل هي مجرد "ذريعة".

ووفقا للإعلانات الرسمية، فقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 1500 مصاب.

وأوضح وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي أمس الأحد أن عدد الوفيات قد وصل إلى 66 حالة.

وأشار إلى أن "المحافظات الأكثر تضرراً هي طهران وقم (وسط) وجيلان (شمالاً)"، مضيفاً أن 291 شخصاً قد شفوا من المرض حتى الآن، أي 116 حالة شفاء إضافية .