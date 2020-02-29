وأفادت وزارة الصحة العامة في قطر، السبت، بتسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، قائلة إن الحالة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاما كان قد عاد من إيران مؤخرا، وذلك ضمن المواطنين التي قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم أول أمس الخميس.

وتعد إيران بؤرة لتفشي الفيروس في الشرق الأوسط، حيث أعلنت عدة دول في المنطقة حالات إصابة مصدرها إيران.

وقالت سلطات إيران إن 43 شخصا توفوا جراء الفيروس، فيما بلغ عدد حالات الإصابة ما يقرب من 600.

في العراق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اكتشاف 5 حالات جديدة مؤكدة بالفيروس، 4 منها في بغداد والخامسة في محافظة بابل، مما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 13.

الأمر نفسه أعلنته وزارة الصحة البحرينية، التي قالت اليوم إن مجموع الإصابات بكورونا بلغ 41، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة لمواطنين قادمين من إيران.

كما كشفت سلطات لبنان الصحية تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى سبعة.

في المقابل، نفى رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي ما تردد من أخبار بشأن تسجيل حالات إصابات بالفيروس المستجد في البلاد، مشددا على أن الحكومة "لن تخفي شيئا".

وفي بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، قال مدبولي "نعلن كل شيء بشفافية مطلقة، ولن نخفي شيئا، ولا داعي للانسياق وراء ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي".

من جهة أخرى، حظرت فرنسا جميع التجمعات في أماكن مغلقة لأكثر من 5000 شخص لإبطاء وتيرة انتشار كورونا.

وأعلن وزير الصحة أوليفييه فيران عن إلغاء التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة بعد اجتماع خاص لمجلس الوزراء السبت.

وبات من المحظور عقد أي تجمعات عامة بالمرة في إقليم واز شمال باريس، الذي شهد عددا من الحالات، وكذلك في بلدة بجبال الالب شهدت حالات عدوى أيضا، وفق الوزير.

حتى يوم السبت، سجلت فرنسا 73 حالة إصابة في المجموع، في ارتفاع عن 57 يوم الجمعة. ومن هؤلاء ما يزال 59 في المستشفى، ولقي اثنان حتفهما، وتعافى 12، وفق فيران.

في إيطاليا، أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم عن تأجيل مباراة القمة التي كانت ستجمع إنتر ميلانو مع مضيفه يوفنتوس، بسبب المخاوف نفسها.

وحظرت إيطاليا في وقت سابق جميع الأحداث الرياضية في 5 مناطق بالبلاد، من بينها بيدمونت حيث مدينة تورينو معقل فريق يوفنتوس.

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الوفيات في إيطاليا إلى 29 والإصابات المؤكدة تتخطى الألف حالة.

أما كوريا الجنوبية، فقد سجلت زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة، إذ قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البلاد اكتشفت 219 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليصل عدد الحالات هناك إلى 3150.

وتضاف هذه الحالات الجديدة إلى 594 حالة إصابة اكتشفت في وقت سابق اليوم.

ويشكل هذا العدد زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة منذ اكتشاف أول حالة في كوريا الجنوبية في 20 يناير الماضي.

أما الولايات المتحدة، فقد أعلنت تسجيل أول حالة وفاة بكورونا، وذلك في ولاية واشنطن غربي البلاد.