وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن صفية أمير الشيخ (36 عاما) من ميدلسكس في جنوب شرق إنجلترا، اعترفت بالتحضير لأعمال إرهابية ونشر منشورات إرهابية.

وقد تحدثت في جلسة استماع في المحكمة الجنائية المركزية في لندن. وقال ممثلو الادعاء إن صفية أجرت اتصالا مع شخص يمكنه تحضير متفجرات، وقامت برحلة استطلاعية لتحديد الموقع التاريخي.

كما استخدمت تطبيق التراسل الفوري "تيليغرام" للترويج لداعش بين أغسطس وأكتوبر 2019. ومن المقرر صدور حكم عليها يوم 12 مايو المقبل.

وشنّ تنظيم داعش الإرهابي العديد من الهجمات على لندن خلال الفترة الماضية، من بينها الهجوم الذي شهدته في يونيو 2017، وأدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 48 آخرين.