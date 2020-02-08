وقال بومبيو في بيان "هذا الالتزام مع مئات ملايين الدولارات التي تبرع بها بسخاء القطاع الخاص الأميركي، يظهر القيادة الأميركية القوية في الاستجابة لتفشي الوباء".

وأضاف الوزير الأميركي "نشجع باقي العالم على تقديم التزام مساو لالتزامنا. بالعمل معا، يمكننا التأثير بشكل عميق للسيطرة على هذا التهديد المتنامي".

ونقلت فرانس برس عن بومبيو، الذي لطالما انتقد الصين بشأن مسائل تتراوح من حقوق الإنسان إلى إنفاقها على مشاريع بنى تحتية في الخارج، إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إما مباشرة أو عبر منظّمات متعددة الأطراف.

وأوضح أن الأموال ستأتي من صناديق لم يحددها خصصتها الحكومة الأميركية.

ويأتي إعلان بومبيو بعدما انتقدت بكين طريقة تعاطي الولايات المتحدة مع الأزمة الصحية، مشيرة إلى أن واشنطن بثت "الذعر" عبر منعها دخول الأجانب الذين كانوا في الصين.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشاد، الجمعة، باستجابة الصين "المهنية للغاية" للأزمة بعدما تحادث هاتفيًا مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة تبرّعت بنحو 17 طنا من المعدات طبية إلى الصين بينها كمامات وأثواب وضمادات وأجهزة تنفّس.

وأصيب 31 ألف شخص على الأقل في عشرين بلداً بفيروس كورونا، توفي منهم 630، منذ ظهر المرض أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، على الأرجح في سوق كان يبيع حيوانات نادرة للاستهلاك الغذائي.