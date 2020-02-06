وذكرت وكالة أنباء دوغان الخاصة أنه تم انتشال جثة واحدة اليوم الخميس، مما يرفع عدد قتلى الانهيارين إلى 39.

كما أفادت وكالة أنباء الأناضول بأن عمال الإنقاذ يقومون بمساعدة الكلاب بمسح منطقة الانهيارين في مقاطعة وان شرق البلاد اليوم الخميس للعثور على المفقودين.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم وفقد شخصان في انهيار جليدي وقع مساء الثلاثاء. وتم استدعاء حوالي 300 عامل في خدمة الطوارئ على طريق سريع بالقرب من بلدة باخشيساراي الجبلية في مقاطعة وان، على الحدود مع إيران.

لكن انهيارا ثانيا ظهر أمس الأربعاء، أدى إلى مقتل عدد من فريق الإنقاذ.

وقال وزير الصحة فخر الدين كوجا صباح اليوم إن 47 شخصا لا زالوا يتلقون العلاج في المستشفى، ستة منهم في العناية المركزة، لكنهم ليسوا في حال حرجة.

وأقيمت صلاة الجنازة لدفن 11 من رجال الشرطة العسكرية وتسعة من حراس القرى الذين تدفع لهم الحكومة واثنين من رجال الإطفاء في وان. وتم إرسال توابيتهم إلى مسقط رأسهم لدفنها.