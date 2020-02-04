وقطع جونسون هذا الوعد لقطاع صناعة السيارات، في خطاب ألقاه في متحف العلوم في لندن وأطلق فيه المؤتمر المقبل للمناخ الذي سيعقد في غلاسكو في نوفمبر.

ودعا نظراءه الدوليين إلى مضاعفة الجهود في وقت تعرض لانتقاد الرئيسة السابقة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ "لقلة طموحه".

وأعلن جونسون إلى جانب الناشط ديفيد إتنبورو أن "القمة فرصة مهمة للمملكة المتحدة وأمم العالم أجمع لتكثيف مكافحة تقلبات المناخ".

وأضاف أن بريطانيا تسعى إلى وقف انبعاثات غازات الدفيئة كليا بحلول 2050 و"طوال هذه السنة سنحث الآخرين على الانضمام إلينا"، معلنا أن الحكومة قررت أن العام 2020 سيكون "سنة العمل من أجل المناخ".وفقا لفرانس برس.

وأعرب اتحاد صانعي السيارات عن "القلق الكبير" لهذا الإعلان مع رغبته في معرفة خطط الحكومة لتحقيق هذه الغاية الجديدة.

وأضاف أن "الطلب الحالي على هذه التكنولوجيا التي لا تزال مكلفة لا يمثل سوى نسبة بسيطة من المبيعات"، موضحا أنه يجب "تغيير السوق".