وأفادت مصادر محلية بأن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب اثنان آخران عندما فتح مسلح النار أثناء جنازة داخل كنيسة فيكتوري بمدينة ريفيرا بيتش.

وأوضحت المصادر، أن القتيلين هما رجل ومراهق يبلغ من العمر 15 عاما، بينما تتلقى امرأة وطفل العلاج في مستشفى بعد إصابتهما، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث له علاقة بالإرهاب.

وذكرت الشرطة الأميركية أنها استجابت لحادث إطلاق النار الذي تم الإبلاغ عنه والذي وقع في شارع "ويست" في مدينة ريفيرا بيتش بفلوريدا.