وقالت الشركة في بيان لها الأربعاء: "نعتذر للعملاء عن أي إزعاج، لكن سلامة عملائنا وطاقمنا هي دائما من أولوياتنا".

وتدير شركة الطيران رحلات يومية من مطار هيثرو في لندن إلى شنغهاي وبكين.

واتخذ هذا الإجراء بعد يوم واحد من تحديث وزارة الخارجية البريطانية نصائحها للسفر بشأن الصين، محذرة من "جميع الرحلات باستثناء الضرورية منها" إلى البر الرئيسي للصين، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.

وقطعت الصين وسائل الاتصال بووهان و 16 مدينة أخرى لمنع الناس من المغادرة ونشر الفيروس الذي بلغت حصيلة ضحاياه 132.