وأظهر مقطع مصور نشرته "تسنيم"، على تويتر، الطائرة إيرانية الصنع "شاهد-129" وقد استقرت قبل حافة منحدرة، وكانت مقدمتها معلقة بشكل خطير فوق الحافة.

وبدت الطائرة المسيرة سليمة، ولم تحدد الوكالة الإيرانية السبب الذي أدى إلى سقوطها بشكل مفاجئ.

وتتمتع الطائرة "شاهد-129" بمدى يصل إلى 1700 كيلومتر، وتستطيع الطيران دون توقف لأربع وعشرين ساعة وبإمكانها حمل 8 قنابل أو صواريخ قادرة على ضرب أهداف ثابتة ومتحركة.

وبحسب الأسوشيتد برس، فإنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة الإيرانية مسلحة أثناء وقوع الحادث.