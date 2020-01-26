وأضافت القوات المسلحة، في بيان على تويتر، أن المعسكر الكائن في بلدة سوكولو بمنطقة سيغو، لا يزال تحت سيطرة القوات المسلحة المالية، مشيرة إلى أن العدد المبدئي للجرحى يبلغ خمسة.

وقال سليماني مايغا، أحد سكان سوكولو، إن المهاجمين سيطروا مؤقتا على المعسكر. وتابع: "معسكر الجيش تعرض صباح اليوم لهجوم مسلحين قاموا بالسيطرة عليه لفترة مؤقتة ودمروا كل شيء قبل مغادرتهم".

وأضاف: "لجأ الكثير من الجنود الذين كانوا في المعسكر إلى القرية".

ولم تتبن أي جهة الهجوم، لكنه يحمل بصمات الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة المتمركزة في غابة واغادو، الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترا من القرية التي تمت مهاجمتها.