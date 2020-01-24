وقالت الولايات إنها رفعت الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في سياتل.

وفي نوفمبر أمر قاض اتحادي في سياتل بمنع نشر التصميمات على الإنترنت استنادا إلى وجهة نظر سابقة لوزارة الخارجية الأميركية بأن ذلك قد يهدد السياسة الخارجية والأمن القومي من خلال تمكين المجرمين بمن في ذلك الإرهابيين للحصول على أسلحة نارية.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع على الفور على طلبات للتعليق.