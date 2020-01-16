وقال رئيس مجلس النواب "الدوما" فياتشيسلاف فولودين، إن "القرار أتخذ لصالح ميشوستين بعد تصويت بأغلبية 383 صوتا دون اعتراض أي نائب، فيما امتنع 41 عن التصويت"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وجاءت التسمية المفاجئة لميشوستين، الذي كان يرأس مصلحة الضرائب، مساء الأربعاء بعد الاستقالة المفاجئة أيضا لرئيس الوزراء ديميتري مدفيديف، وفي سياق إعلان الرئيس بوتن نيته إجراء سلسلة إصلاحات مؤسساتية، من بينها إدخال تعديلات على الدستور لإعطاء البرلمان صلاحيات أوسع.

وأعلن رئيس الوزراء الروسي المكلّف، أمام النواب، الخميس، أن الحكومة بحاجة لبذل مزيد من الجهود، كي يشعر الروس بتحسن حقيقي في حياتهم.

وقال ميشوستين: "كما شدد الرئيس مرات عدة، يجب أن يشعر الناس، اعتبارا من هذه اللحظة، بتغيرات حقيقية للأفضل".

واستمر خطاب ميشوستين حوالي عشر دقائق، ثم أجاب لمدة 20 دقيقة على أسئلة النواب.

ولخصّ ميشوستين مهمته بتحقيق "العدالة الاجتماعية"، و"رفع الدخل الحقيقي" للمواطنين، و"خلق مناخ استثمار أفضل"، ودعم "الأطفال والعائلات" للتعامل مع الأزمة الديموغرافية، دون أن يعطي أي إشارات حول تشكيلة حكومته.