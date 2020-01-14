ويهدف التحرك إلى ضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سلامة السفن المرتبطة باليابان في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأمر زير الدفاع الياباني تارو كونو، الجمعة، بنشر سفينة حربية وطائرتي دورية من طراز "بي-3 سي" في الشرق الأوسط.

وقال كونو للصحفيين، إن طائرتي الدورية ستغادران اليابان السبت، وتبدآن عملياتهما في 20 يناير.

وأضاف المسؤول الياباني، أن المدمرة ستغادر البلاد متجهة إلى المنطقة في الثاني من فبراير، وتبدأ دورياتها في وقت لاحق من الشهر.