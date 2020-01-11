وذكرت الشركة أن القرار "إجراء احترازي"، وأنها ستقرر موعد استئناف رحلاتها إلى إيران عندما يتوفر لديها المزيد من المعلومات.

وقال مسؤولون أميركيون، الخميس، إن الحكومة تعتقد أن إيران أسقطت بطريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية بعد فترة قصيرة من إطلاقها صواريخ على قاعدتين عسكريتين أميركيتين بالعراق بينما كانت طهران في حالة تأهب قصوى.

وتزامن توقيف الشركة الأمانية للطيران رحلاتها إلى طهران مع مطالبة الاتحاد الأوروبي، بتحقيق "مستقل وذي مصداقية" بشأن حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، والتي أسفرت عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، شتيفان دي كيرسمايكر، للصحفيين: "من المهم جدا بالنسبة إلينا أن تأخذ التحقيقات شكل تحقيق مستقل وذي مصداقية يجري بشكل يتناسب مع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتأتي هذه الدعوة الأوروبية إلى تحقيق مستقل، بعدما أشارت حكومات غربية إلى أن الطائرة أُسقطت، ربما عن طريق الخطأ، بصاروخ إيراني.

وصرحت إيران الجمعة، أنها تستطيع التأكيد بأن طائرة البوينغ الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء بالقرب من طهران، "لم تصب بصاروخ".

وقال رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية علي عابد زاده: "هناك أمر واحد مؤكد هو أن هذه الطائرة لم تصب بصاروخ".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن استكمال التحقيق بشأن الطائرة قد يستغرق عاما أو عامين، مشيرا إلى أن تحميل وحدة الذاكرة من الصندوقين الأسودين اللذين جرى انتشالهما من موقع سقوط الطائرة، قد يستغرق شهرا أو شهرين.