وأسفر اصطدام الناقلة الروسية "غلارد 2" مع قارب الصيد التركي "دورسون علي جوشكون"، قبالة كيليوس المطلة على البحر الأسود، عن فقدان 3 من أفراد القارب، بينما تم إنقاذ 3 آخرين.

وكانت الناقلة الروسية "غلارد 2" في طريقها من روستوف، على نهر الدون في روسيا، إلى أزمير، في غرب تركيا، وفقا لتتبع حركة المرور البحرية.

وتم تصنيف الناقلة "غلارد 2" على أنها ناقلة نفط ومواد كيميائية، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وقال مكتب الحاكم على تويتر إن الضباب الكثيف أدى إلى إغلاق مضيق البوسفور في إسطنبول.

يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، اصطدمت سفينة بضائع بالشاطئ في مضيق البوسفور، مما أدى إلى إغلاق الممر المائي المزدحم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية محلية.



وذكرت قناة "سي.إن.إن ترك" وشهود عيان أن السلطات التركية أغلقت مضيق البوسفور المزدحم، الذي يمر عبر أكبر مدينة تركية.