وطبقا لنص التشريع، الذي اطلعت عليه رويترز، تبنى السناتور الجمهوري، ماركو روبيو، والديمقراطي، كريس كونز، معا التشريع الذي يأتي ضمن إجراء أوسع تعثر العام الماضي.

وقدم روبيو وكونز التشريع وسط تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب بقتل القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني، وردت طهران بهجوم صاروخي على قاعدتين عراقيتين تستضيفان جنودا أميركيين.

وظل التوتر يخيم على المنطقة، الخميس، مع رفض طهران دعوة ترامب للتوصل لاتفاق نووي جديد وتهديد قادتها العسكريين بشن مزيد من الهجمات.

وسوف يحول التشريع إلى قانون "مذكرة التفاهم" التي توصلت إليها إسرائيل مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قبل 4 سنوات، والتي شملت أكبر تعهد بالمساعدة العسكرية الأميركية لأي بلد آخر.