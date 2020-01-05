ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية، لكنها لم ترد قط بالنفي أو بالإيجاب على ما إذا كانت تمتلك أسلحة نووية، إذ إنها تتبع منذ عقود سياسة التكتم حول القضية.

ووقع نتانياهو في الخطأ خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عندما كان يقرأ تصريحات معدة سلفا بالعبرية بخصوص صفقة مع اليونان وقبرص على إنشاء خط بحري لأنابيب للغاز.

وقال: "أهمية هذا المشروع هو أننا نحول إسرائيل إلى قوة نووية"، ثم تدارك الخطأ بسرعة مضيفا "قوة في مجال الطاقة".

وتوقف نتانياهو عن الحديث للحظة وابتسم ثم واصل تصريحاته. وسرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخطأ الذي نادرا ما يصدر عن نتانياهو، الذي يعد من وجهة نظر البعض أحد أكثر الساسة حنكة في إسرائيل.

وسيسعى نتانياهو جاهدا للبقاء على الساحة السياسية في انتخابات مقررة يوم 2 مارس بعد انتخابات غير حاسمة في أبريل وسبتمبر. وفي نوفمبر، وُجهت اتهامات بالفساد إلى نتانياهو لكنه ينفيها.