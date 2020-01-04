وهاجم مجهولون قرية تاواري في ولاية كوجي، على بعد مئة كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة أبوجا قبل ان يضرموا النار في المنازل.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية وليام أيا لوكالة فرانس برس "لقد أحرقوا منازل ومدرسة و كنيسة ومقر إقامة زعيم قبلي".

وأضاف "لقد قتل 19 شخصا".

وقال عنصر في قوات الأمن المحلية لفرانس برس إن قبيلة منافسة شّنت الهجوم انتقاما في إطار توترات تشهدها المنطقة، إلا أن أي تأكيد رسمي

ولم يصدر بهذا الصدد، ولا يزال الغموض يحيط بالأسباب التي أدت الى اندلاع أعمال العنف.

وأكد متحدث باسم الشرطة "فتح تحقيق لمعرفة ما حصل".