وقال الرئيس فلاديمير بوتن في كلمة نقلتها القنوات التلفزيونية "نعيش في أوقات مضطربة، دينامية ومتناقضة، لكن يمكننا وعلينا أن نقوم بكل ما أمكن لتنمو روسيا بنجاح".

وتبث الكلمة منتصف الليل في غرب البلاد، لكنها متوفرة في الشرق الروسي الأقصى نتيجة فارق الوقت في هذا البلد الشاسع.

وأضاف الرئيس الروسي "معا فقط يمكننا التصدي للتحديات التي يواجهها المجتمع والبلاد. وحدتنا هي القاعدة التي تسمح لنا بتحقيق أهدافنا الأسمى".



وامتدح بوتن الجيل القديم من الروس، ووصفه بـ"جيل المنتصرين الراسخ والبطولي"، فيما تحتفي روسيا العام المقبل بالذكرى الـ75 لانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية.

وتوافق في 31 ديسمبر 2019 الذكرى العشرين لوصول بوتن إلى السلطة في روسيا.