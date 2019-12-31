وذكرت ميركل في خطاب مسجل سيبث مساء الثلاثاء: "ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية حقيقية. إنها تمثل تهديدا".

وأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة العالم والمشاكل الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، كلها من صنع الإنسان.

وتابعت قائلة "لذلك علينا أن نفعل كل شيء ممكن للتغلب على هذا التحدي الإنساني. لا يزال ذلك ممكنا"، حسبما نقلت "رويترز".

وأشارت المستشارة "في الخامسة والستين من عمري، لن أتعرض شخصيا لكل عواقب تغير المناخ التي ستحدث إذا لم يتصرف الساسة".

واسترسلت قائلة: "سيكون على أطفالنا وأحفادنا التعايش مع عواقب ما نفعله أو نمتنع عن فعله اليوم. لهذا السبب استخدم كل قوتي للتأكد من أن ألمانيا تساهم، بيئيا واقتصاديا واجتماعيا، في السيطرة على تغير المناخ".

ودعت ميركل الألمان إلى التفكير بشكل مبتكر في مواجهة التحديات الناشئة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، وقالت: "للقيام بذلك، نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الشجاعة للتفكير بطريقة جديدة، والقوة لترك المسارات المألوفة، والرغبة في تجربة أشياء جديدة، والعزم على التصرف بشكل أسرع".