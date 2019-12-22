وكان دارين فروست قد ظهر في لقطات فيديو للمواجهة التي دارت بين المهاجم ومجموعة من المارة على جسر لندن يوم 29 نوفمبر، وقال لشبكة "بي.إيه" الإخبارية إنه كان في فعالية بمبنى قريب عندما سمع جلبة في الأسفل.

وقال الرجل (38 عاما) إنه أمسك بناب من حوت الناروال كان مثبتا على جدار، في حين استخدم آخر كرسيا خشبيا للتصدي للمهاجم عثمان خان، الذي سبقت إدانته بالإرهاب وأٌفرج عنه قبل اكتمال مدته.

وقال فروست، وهو موظف حكومي انتقل إلى بريطانيا من جنوب أفريقيا قبل 14 عاما، إن المهاجم "كان يحمل سكينين في كلتا يديه وعندما رآني بناب الناروال أشار إلى خصره".

وأضاف "استدار وتحدث معي ثم أشار إلى أنه يضع مواد ناسفة حول خصره. في هذه اللحظة ألقى الرجل الذي كان واقفا بجواري الكرسي على المهاجم الذي بدأ يتجه نحوه مسرعا شاهرا السكينين".

وقال فروست إنه أعطى الرجل الذي ألقى بالكرسي الناب ثم انطلق مسرعا على السلم لأخذ ناب آخر، ولدى عودته رأى الناب الأول محطما على الأرض وأناسا يهرولون من المكان.

وتابع: "لاحقت المهاجم أنا وآخرون على الجسر بينما كنت ممسكا بالناب في يدي".

وقال: "كنا نحذر المارة من الخطر وبعد صراع تمكنا من الإمساك به وطرحه أرضا. كنت أحاول وقتها انتزاع السكينين من خلال القبض على معصميه حتى لا يتمكن من إلحاق الأذى بأحد أو يفجر عبوته".

وبعد بدقائق تدخلت الشرطة وأطلقت النار على خان فأردته قتيلا، ثم تبين أن الحزام الذي كان يرتديه وهمي، ولقي شاب وشابة حتفهما جراء طعنهما.