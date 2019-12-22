وكان سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايتبلاتس شاهدا على هجوم نفذه التونسي أنيس العامري باستخدام شاحنة عام 2016، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا.

وفي وقت لاحق قتلت الشرطة الإيطالية العامري، الذي فر بعد الحادث من ألمانيا، بالرصاص.

وقالت شرطة برلين على تويتر "حاليا يعمل زملاؤنا في سوق برايتشايتبلاتس لعيد الميلاد ويخلونها لتتبع مؤشرات على احتمال وجود جسم مشبوه".

وأضافت "غادر كل الزوار سوق عيد الميلاد بهدوء وبأسلوب منظم. نشكركم. زملاؤنا بدأوا البحث في برايتشايتبلاتس والكنيسة التذكارية".

وذكرت صحيفة "بيلد" أن الشرطة احتجزت رجلين سوريين لهما خبرة في المتفجرات، دون أن تنسب ذلك لأي مصدر.