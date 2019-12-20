ونشر الحساب الرسمي لأرسنال على تويتر صورة لأرتيتا، وعلق عليها بالقول "مرحبا بعودتك ميكيل".

وسيحل أرتيتا، الذي خاض 149 مباراة مع أرسنال بين عامي 2011 و2016 قبل الانضمام للجهاز الفني في مانشستر سيتي، بديلا لمواطنه الإسباني أوناي إيمري في استاد الإمارات.

ونشرت، الاثنين، صور تظهر مسؤولين في "المدفعجية" يغادرون منزل أرتيتا (37 عاما) في الصباح الباكر، حيث يتوقع أن يكون آنذاك تم التفاهم بين الطرفين على تفاصيل العقد.

ويعمل أرتيتا مدربا مساعدا لمواطنه بيب غوارديولا في مانشستر ستي منذ صيف 2016.

وكان أرسنال صاحب المركز العاشر في الدوري برصيد 22 نقطة بفارق 27 نقطة عن ليفربول المتصدر، يبحث عن مدرب بدلا من إيمري المقال من منصبه في 29 نوفمبر الماضي.

وكان السويدي فريدي ليونغبرغ لاعب وسط أرسنال السابق ومساعد إيمري منذ عام 2018، يقود الفريق بشكل مؤقت.