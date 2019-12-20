وقالت القاضية الأميركية، دونا ريو، الخميس، في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، إن الراكب خير الدين المخزومي ربما حاول إظهار أن "الإسلاموفوبيا" الذي يأتي وسط "مناخ سياسي حساس" كان عاملا وراء إنزاله من الطائرة، وإن ما تقوله الشركة عن إنزاله لأنه بدا كمن يطلق تهديدات هو مجرد ذريعة.

وأضافت القاضية، بحسب ما أوردت "رويترز"، أن المخزومي يمكنه طلب تعويض من ساوث وست بدعوى انتهاك قوانين الحقوق المدنية الاتحادية وتلك الخاصة بكاليفورنيا، لكنها رفضت مزاعم الإهمال وإحداث ضرر معنوي متعمد.

وكانت شركة الطيران التي يقع مقرها في دالاس قد قالت إن عامليها تصرفوا بطريقة "معقولة" عندما رأوا أن المخزومي يشكل تهديدا محتملا للسلامة.

ولم ترد ساوث وست على طلبات التعليق على الحكم ورفض أحد محاميها التعليق.

وقالت زهرة بيللو محامية المخزومي "القضية تمضي قدما ونتطلع الى المحاكمة".

ومن المقرر عقد محاكمة في الثالث من فبراير المقبل.

وحدثت الواقعة في السادس من أبريل 2016 عندما كانت رحلة ساوث وست تتأهب للإقلاع من لوس أنجلوس إلى أوكلاند.