وأضاف بوتن في اجتماع للجنة الروسية للتعاون العسكري-الفني مع الدول الأجنبية أن "وضع روسيا في سوق الأسلحة العالمي يكتسب قوة، على الرغم من تشديد العقوبات والمنافسة غير العادلة".

وقال بوتن وفقا لمحضر رسمي للاجتماع، إن المعارض العسكرية الدولية السبعة التي أقيمت في روسيا هذا العام، دعمت مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وذكر الرئيس الروسي أنه بعد هذه المعارض تم توقيع عقود تبلغ قيمتها نحو 35 مليار روبل (حوالي 559 مليون دولار).