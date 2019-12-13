وقال مكتب جونسون في بيان "أوضح رئيس الوزراء أنه ما زال يعارض إجراء استفتاء ثان على الاستقلال وأنه يقف إلى جانب أغلبية الشعب في اسكتلندا الذي لا يريد العودة إلى الانقسام وحالة عدم اليقين".

وأضاف أن "استفتاء عام 2014 كان حاسما ويجب احترامه".

و قالت رئيسة وزراء اسكتلندا، الجمعة، إن الوقت قد حان لبلادها كي تقرر مصيرها.

وأضافت ستيرجن أن نتائج الانتخابات البريطانية أظهرت أن "نوع المستقبل الذي ترغب به الأغلبية في اسكتلندا يعد مختلفًا عن ذلك الذي اختارته البقية في المملكة المتحدة".

وأكدت ستيرجن أن جونسون، "ليس لديه تفويضا، على الإطلاق، لأخذ اسكتلندا خارج الاتحاد الأوروبي"، وأنها ستقوم خلال الأسبوع المقبل بتبرير الحاجة لنقل الصلاحيات إلى بلادها، حتى يتسنى إجراء استفتاء مستقل، مشددة أن "شعب اسكتلندا تكلم، وأنه حان وقت تقرير مستقبلنا".