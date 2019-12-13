وأضاف وانغ يي، أن الولايات المتحدة اعترفت بحقها في القيادة الدولية و"أضرت على نحو خطير بأساس الثقة المتبادلة التي تم التوصل لها بشق الأنفس بين بكين وواشنطن".

وقال وانغ: "مستعدون لحل التناقضات والخلافات مع الولايات المتحدة من خلال الحوارات والمناقشات القائمة على المساواة والاحترام المتبادل. لكننا لن نقبل أبدا أي عقوبات أحادية الجانب أو (بلطجة). جلب انسحاب واشنطن من اتفاقيات دولية العديد من المشكلات والمتاعب للمجتمع الدولي، وجعل الولايات المتحدة مصدر قلق العالم اليوم"، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وتأتي تصريحات وانغ، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بسبب التجارة والسياسة وادعاءات سرقة الملكية الفكرية من جانب الصين.

وأورد وانغ، في كلمته خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية الصينية، أن الولايات المتحدة "شنت هجمات متعمدة وحملة تشهير" ضد الصين بشأن القضايا المتعلقة "بسيادة الصين على أراض، والكرامة الوطنية، والمصالح الجوهرية لبكين".