وقالت المحكمة التي تقع في مدينة ريازان، على بعد 200 كيلومتر جنوب شرقي موسكو، إن أفراد المجموعة "دخلوا روسيا بتأشيرات سياحية قابلة للاستخدام عدة مرات، لكنهم ألقوا محاضرة في جامعة محلية".

وأضافت في بيان: "النشاط لم يتوافق مع الهدف المعلن لدخول الاتحاد الروسي"، وأردفت أن الحكم صدر يوم الثلاثاء.

وتابعت المحكمة بالقول، إن الأشخاص الخمسة غُرِموا ويمكنهم أن يطعنوا على قرار ترحيلهم أمام محكمة إقليمية.

من جانبها، لم تعلق السفارة الأميركية ولا الجامعة الموجودة في مدينة بوفالو على ما حدث وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتوترت العلاقات بين موسكو وواشنطن في السنوات الأخيرة، بسبب مزاعم بتدخل روسي في السياسة الأميركية، وعدم اتفاقهما بشأن عدد من القضايا الدولية، أبرزها أوكرانيا وسوريا.