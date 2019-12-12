وأفاد استطلاع أجرته مؤسسة سافانتا كومرس لحساب صحيفة تليغراف البريطانية ونشر عشية الانتخابات بأن حزب المحافظين الحاكم رغم تقدمه فقد شهد تراجعا على حزب العمال المعارض إلى خمس نقاط مئوية.

ووفقا للاستطلاع، فإن التأييد لحزب المحافظين بقيادة جونسون ظل على نسبة 41 في المئة بينما ارتفع التأييد لحزب العمال بواقع ثلاث نقاط مئوية ليصل إلى 36 في المئة، وهو أقل فارق تسجله المؤسسة منذ منتصف أكتوبر وأفضل أداء لحزب العمال منذ يناير.

وقالت المؤسسة "تشير هذه النتائج إلى أن من الصعب تحديد نتيجة الانتخابات، إذ يقول واحد من كل خمسة تقريبا إنهم قد يغيرون رأيهم ومن المحتمل أن نرى أغلبية صريحة لحزب المحافظين أو نرى برلمانا معلقا".

وأظهرت ثلاثة استطلاعات أخرى نشرت الأربعاء تقدما أكبر لحزب المحافظين.