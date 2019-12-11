وذكر التقرير السنوي للجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا، أن ما لا يقل عن 250 صحفيا سُجنوا في أنحاء العالم هذا العام، مقارنة مع 255 في العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن "العدد في زيادة مطردة منذ عزز الرئيس شي جين بينغ السيطرة السياسية على البلاد".

وقال التقرير إن النساء يمثلن نحو ثمانية بالمئة من المسجونين على مستوى العالم من الصحفيين، انخفاضا من 13 بالمئة في العام الماضي، مضيفا أن السياسة وحقوق الإنسان والفساد من القضايا التي تسببت في سجن صحفيين.

وأشارت اللجنة إلى أن تقريرها يلقي الضوء على الصحفيين المسجونين في الأول من ديسمبر سنويا، ولا يشمل من أُطلق سراحهم قبل ذلك أو من احتجزتهم كيانات غير رسمية مثل الجماعات المتشددة.