ووقع الحادث في قسم للشرطة قرب مدينة بندر لنجة الساحلية، على بعد حوالي ألف كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة طهران.

وأوضحت الوكالة أن الجندي اعتقل على الفور، وتم إطلاق تحقيق في الواقعة فيما لم ترد تفاصيل عن الدافع أو رتبة رجال الشرطة.

وسبق لوسائل الإعلام الإيرانية أن ذكرت مثل هذه الحوادث، ففي عام 2016 أطلق جندي النار على نفسه بعدما قتل 3 من زملائه جنوبي البلاد.

ويلقي خبراء باللوم على الغضب إزاء الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة عامين للرجال الذين تبلغ أعمارهم 19 عاما فما فوق، حسب وكالة "أسوشييتد برس".