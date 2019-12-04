وأضاف رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيري نادلر، أن ترامب "دعا بشكل مباشر واضح إلى التدخل الأجنبي في انتخاباتنا".

وأدلى المسؤول الديمقراطي بهذا التصريح، تزامنا مع بدء الكونغرس نقاشا قضائيا لتحديد ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للرئيس تبرر عزله.

وأورد نادلر "كان على استعداد لتعريض أمننا ومنصب الرئاسة للخطر من أجل مكاسب شخصية وسياسية"، وفق ما نقلت فرانس برس.

ومساء الثلاثاء، صادقت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، على التقرير الخاص بعزل الرئيس دونالد ترامب، والذي يحتوي على أدلة هائلة.

وذكر تقرير نهائي للتحقيق الذي أجراه مجلس النواب بحق ترامب أن الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزله بسبب إساءة استغلاله منصبه وعرقلته عمل الكونغرس "هائلة".

وجاء في التقرير الذي يهدف إلى دعم توجيه اتهامات رسمية لترامب أن "الأدلة على سوء سلوك الرئيس هائلة، وكذلك الأدلة على عرقلته عمل الكونغرس.

وأضاف "ليس هناك رئيس في التاريخ باستثناء ترامب أصدر أمرا للجهاز التنفيذي بأكمله بعدم الشهادة أمام الكونغرس".

وأوضح التقرير أن الاتصال الذي جرى في 25 يوليو بين ترامب ورئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، كان تصعيدا مثيرا لحملة استمرت شهورا حتى تتمكن من تحقيق "مكاسب سياسية".

وتبين لتحقيق العزل أن الرئيس ترامب سعى بشكل شخصي ومن خلال عناصر من داخل وخارج الإدارة الأميركية إلى تدخل حكومة أجنبية هي أوكرانيا للاستفادة من أجل إعادة انتخابه.

من جانبه، اعتبر البيت الأبيض بعد نشر التقرير أن هذا التحقيق "الزائف" لم يقدم "أي دليل" ضد الرئيس.