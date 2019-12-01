واجتاحت العاصفة مساحات واسعة من الولايات المتحدة وغطت الغرب الأوسط بالثلوج وعطلت رحلات جوية في فترة تمثل أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاما خلال العام.

وذكر مكتب قائد شرطة منطقة جيلا كاونتي أن السلطات تلقت بلاغا بفقد الأطفال الجمعة.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن من المتوقع هبوب عواصف ثلجية على أغلب مناطق الغرب الأوسط والشمال الشرقي يومي السبت والأحد.