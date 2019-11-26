وقالت الشرطة إنه من المتوقع أن يشارك نحو 5000 جرار و10 آلاف مزارع في احتجاج، الثلاثاء، على لوائح حماية البيئة المخطط لها التي يقولون إنها مقيدة للغاية.

ويعتزم المتظاهرون إغلاق مناطق واسعة من العاصمة برلين من خلال سير بطيء الحركة للجرارات التي تتجمع عند بوابة براندنبورغ التاريخية.

واتخذت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل في سبتمبر قرارات بشأن سلسلة من المقترحات، من بينها فرض قيود أكثر صرامة على استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب لحماية الحشرات، وعلى الأسمدة لحماية المياه الجوفية.

ويقول المزارعون إنه يجب على الحكومة العمل معهم ومع منظمات الحفاظ على البيئة لإيجاد طرق لحماية البيئة مع الحفاظ على القدرة التنافسية للمزارع.

ودعت ميركل قادة الحركة إلى المحادثات في بداية ديسمبر.