وذكر بيان للمنظمة الإيرانية المعارضة أن عدد الجرحى تخطى 4000 شخص، فيما تجاوز عدد المعتقلين والمحتجزين 10 آلاف شخص منذ بداية الاحتجاجات في 165 مدينة.

وأشار البيان إلى أن سجون طهران بما في ذلك سجن "إيفين" وسجن "فشافويه" أصبحت مليئة بالمعتقلين، الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، كما أن الوضع في بعض المدن أكثر تدهورا ويتم احتجاز السجناء في مراكز قوات الحرس وقوى الأمن الداخلي والمباني الحكومية.

وأوضحت أن نظام الملالي يعمد إلى إخفاء جرائمه المروعة، حيث تم سحب جثامين العديد من القتلى من المستشفيات من قبل قوات الحرس والقوات القمعية الأخرى وتم نقلها إلى جهات مجهولة.

من جانبها، دعت زعيمة المنظمة، مريم رجوي، مجلس الأمن الدولي والحكومات والهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف أعمال القتل والقمع وإطلاق سراح المعتقلين.

وأكدت رجوي أن على الأمم المتحدة أن ترسل فورا بعثات لتقصي الحقائق إلى إيران، نظرا إلى أن المعتقلين معرضون للتعذيب والإعدام.

وأضافت رجوي أن قادة النظام يجب تقديمهم إلى العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن الصمت والتقاعس تجاه الجرائم ضد الإنسانية يغاير الاتفاقيات والقوانين والمعايير الدولية، كما أنه يشجع النظام على التمادي في ارتكاب الجرائم وتوسيعها في المنطقة.

وبدأت الاحتجاجات يوم 15 نوفمبر في عدة بلدات بعد أن أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود بنحو 50 بالمئة على الأقل.

وامتدت الاحتجاجات إلى 100 مدينة وبلدة في إيران وسرعان ما اتخذت طابعا سياسيا مع مطالبة المحتجين بتنحي كبار المسؤولين.

وعرض التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات لآلاف يشاركون في مسيرات مؤيدة للحكومة في نحو 12 مدينة.