وتابع خلال نقاش بثته قناة بي بي سي: "سأتخذ موقفا محايدا كرئيس للوزراء حتى أتمكن من تنفيذ النتيجة بمصداقية وجمع بلدنا سويا بدلا من متابعة نقاش لا ينتهي حول الاتحاد الأوروبي وبريكست".

ويعتبر هذا اوضح موقف لزعيم حزب العمال الذي تعرض لانتقادات شديدة لرفضه تحديد خياره في حال اجراء استفتاء ثانٍ.

وقال إن "دوري ودور حكومتنا سيكون ضمان إجراء هذا الاستفتاء وسط اجواء جيدة وسنلتزم بالنتيجة" في إشارة إلى الانقسامات العميقة الناجمة عن استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، حين ايد 52% الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يعتبر حزبه المحافظ الاوفر حظا الفوز في الانتخابات التي ستجري في 12ديسمبر ما سيسمح بالمصادقة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تفاوض حوله مع هذا التكتل.