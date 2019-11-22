وأوضح بومبيو في تغريدة له على موقع "تويتر" يقول أن واشنطن ستفرض عقوبات على المسؤولين عن "الانتهاكات" بحق المتظاهرين.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انتقد أمس الخميس قطع إيران لخدمة الإنترنت.



وقال على تويتر: "إيران أصبحت مضطربة لدرجة أن النظام أغلق الإنترنت بالكامل حتى لا يتمكن الشعب الإيراني العظيم من الحديث عن العنف المروع الذي يحدث في البلاد".



وأضاف:"يريدون انعداما تاما للشفافية ويعتقدون أن العالم لن يكتشف الموت والمأساة التي يسببها النظام الإيراني".

وكانت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية قد أعلنت آنفا أن خدمات الإنترنت بدأت تعود بشكل تدريجي إلى البلاد.

من جانبه أوضح صندوق النقد الدولي إنه يأسف على العنف وفقدان الأرواح خلال الاحتجاجات وإنه لم يناقش رفع أسعار البنزين مع إيران.



وأضافت كاميلا أندرسن المتحدثة باسم الصندوق "يواصل صندوق النقد الدولي بشكل عام تقديم المشورة للدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط ووسط آسيا لخفض دعم الوقود مع تعويض الفقراء بدعم نقدي .. وهو ما نعلم أنه النهج الذي اتخذته إيران".

وكانت منظمة العفو الدولية قالت إنها وثقت مقتل 106 محتجين على أيدي قوات الأمن، وهو ما يجعلها أسوأ اضطرابات في إيران في عشر سنوات على الأقل وربما منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

ووصفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة التقارير عن القتلى بأنها "مجرد تكهنات ولا يعتد بها" ما لم تؤكدها حكومة طهران.

وقالت السلطات الإيرانية إن عددا من الأشخاص منهم أفراد من قوات الأمن والشرطة قتلوا في أعمال عنف في الشوارع ألقت باللوم فيها على "أعداء أجانب".



