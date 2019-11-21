وقالت السلطات في بوركينا فاسو إن المسلحين المتشددين هاجموا قاعدة للشرطة في "أربيندا" بإقليم "سوم" الواقع شمالي البلاد التي تشهد تزايدا في وتيرة "الهجمات الإرهابية".

وأوضحت الشرطة في بيان أنه ""تم التصدي للمهاجمين بفضل الرد السريع"، مضيفة أن الهجوم أسفر كذلك عن مقتل شرطي واحد وإصابة 7 آخرين بجروح.

وتمكنت قوات الشرطة في المنطقة من ضبط أسلحة ودراجات نارية وأنظمة تحديد مواقع كانت مع الإرهابيين، في مكان الهجوم، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وهذا الهجوم الإرهابي ليس الأول الذي تتعرض له بوركينا فاسو، كما أنه ليس الأول الذي يسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف الإرهابيين.

ففي الأسبوع الماضي أعلن الجيش أنه قتل 32 "إرهابيا" في عمليتين في شمال البلاد، التي تعاني من الفقر وعدم الاستقرار السياسي في منطقة الساحل.

ويعاني الجيش في بوركينا فاسو وكذلك جهازا الشرطة والدرك من نقص في التجهيز والتدريب ويبدو عاجزا عن وقف الهجمات الإرهابية التي تضاعفت في 2019 إلى أن اصبحت شبه يومية.