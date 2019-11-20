وعزلت الحكومة التركية 24 من رؤساء البلديات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي منذ أغسطس، بسبب مزاعم عن صلاتهم بالإرهاب، وعينت آخرين لإدارة البلديات.

ودعا العديد من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الحزب للانسحاب من البرلمان أو من المجالس المحلية، التي ما زال الحزب يسيطر عليها.

وقال الحزب في بيان، إن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية المتحالف معه: "يسرقان إرادة الشعب" بتعيين أوصياء، وفق ما نقلت "رويترز".

وأضاف البيان: "نحن نقول انتخابات مبكرة لتتخلص شعوب تركيا من سلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية. هذه دعوة للمواجهة".

وتابع: "ندعو المعارضة كلها لتوحيد صفوفها على هذا المطلب لإجراء انتخابات مبكرة واتخاذ موقف".

واستبعد الحزب الانسحاب من البرلمان أو من المجالس المحلية قائلا إنه دفع "ثمنا غاليا" لتحقيق هذه المكاسب، ولن ينسحب من أي ساحة صراع.

واتهم أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، حزب الشعوب الديمقراطي، بإقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي قاد تمردا انفصاليا منذ عام 1984 قتل فيه نحو 40 ألف شخص، إلا أن حزب الشعوب الديمقراطي ينفي أي صلة له بالإرهاب.

ويحاكم مئات من أعضاء الحزب ونوابه بالبرلمان وزعماء سابقين له في اتهامات تتعلق بالإرهاب، وحكم على العديد منهم بالسجن.

وحزب الشعوب الديمقراطي هو الحزب الوحيد الممثل في البرلمان التركي الذي عارض الهجوم بشمال شرق سوريا، والذي بدأ في التاسع من أكتوبر.