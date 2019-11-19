وأكد مايك بومبيو، المتهم بأنه ترك موظفيه يتورطون في القضية الأوكرانية، الاثنين، أنه يدافع دائما عن موظفي وزارة الخارجية، الذين وصفهم بأنهم "أفضل سلك دبلوماسي في تاريخ العالم"، وقال إنه "فخور" بفريقه الدبلوماسي.

ويواجه وزير الخارجية الأميركي انتقادات لأنه سمح لعمل دبلوماسي مواز بإدارة العلاقات مع أوكرانيا، برعاية المحامي الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، رودي جولياني، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

كما يواجه انتقادات لرفضه الدفاع عن السفيرة الأميركية في كييف أو دعمها، عندما نجح جولياني في التسبب بإقالتها الربيع الماضي، ثم عندما هاجمها ترامب شخصيا وعلنا، حتى أثناء أداء شهادتها أمام الكونغرس.

وعبر بومبيو عن تأييد محدود لعمل يوفانوفيتش، مؤكدا أنها "قامت على كل حال بتطبيق السياسة الأوكرانية الملائمة".

وذكرت شبكة التلفزيون الأميركية "إن بي سي" أن دونالد ترامب عبر في الفترة الأخيرة وللمرة الأولى عن بعض الاستياء من بومبيو في إطار القضية الأوكرانية، معتبرا أنه مسؤول عن تعيين الدبلوماسيين الذين يدلون حاليا بإفادتهم في إطار إجراءات اتهامه وعزله.

ولم يستهدف ترامب بهجماته بومبيو من قبل، لكن من الواضح أن إجراءات العزل التي أطلقها الديمقراطيون ضد ترامب، أضعفت مركزه.