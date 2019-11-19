ولم يطلب الديمقراطيون بمجلس النواب، الذين يقودون التحقيق، ترامب علنا للشهادة في تحقيق بشأن ما إذا كان قد أساء استخدام السياسة الخارجية الأميركية وحث أوكرانيا على فتح تحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس السابق المتوقع أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2020.

ونفى ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، ارتكاب أي مخالفات واستخدم "تويتر" وغيره في انتقاد التحقيق ومهاجمة الشهود بالاسم خلال الأيام الأخيرة.

وقال ترامب على تويتر: "رغم أنني لم أرتكب أي مخالفة، ولا أحب أن أعطي مصداقية لخدعة الإجراءات القانونية هذه، فأنا أحب الفكرة وسأدرسها من أن أجل أن أعيد للكونغرس تركيزه مرة أخرى".

وتنتقل المرحلة العلنية من جلسات الاستماع إلى مستوى جديد هذا الأسبوع عندما يستجوب مشرعون ديمقراطيون، يسعون للحصول على تفاصيل قد تربط ترامب بحملة ضغط على أوكرانيا، عددا من المسؤولين.