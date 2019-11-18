وقالت الشرطة البريطانية في بيان إنه تم اعتقال مأمون رشيد (26 عاما) فور وصوله إلى لندن قبل عدة أيام.

وذكر البيان للشرطة أن رشيد متهم بالإعداد لشن هجمات إرهابية وسيمثل أمام المحكمة، صباح الاثنين.

ورفضت وزارة الداخلية البريطانية تقديم أي تفاصيل إضافية عن قضية رشيد، مكتفية بالقول إنها لا تعلق على قضايا فردية.

وكانت تركيا بدأت، الأسبوع الماضي، في عملية ترحيل عدد من عناصر تنظيم "داعش" الأجانب المسجونين لديها إلى بلدانهم.

ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله إن هناك 1201 من معتلقي "داعش" في السجون التركية.

وتقول أنقرة إنها تحتجز 287 من عناصر التنظيم في سوريا، مشيرة إلى أنها ستعيد معتقلي التنظيم المتطرف إلى دولهم، حتى إذا ألغيت جنسياتهم.