وقالت هيئة النقل الكتالونية إن المئات من النشطاء أغلقوا الطريق السريع "آي بي 7" في غيرونا، بعد ساعات من تفريق الشرطة الفرنسية والكتالونية مجموعة أخرى أغلقت الطريق السريع نفسه، عند نقطة حدودية بين فرنسا وإسبانيا لأكثر من 24 ساعة.

وقالت متحدثة باسم إدارة الأمن في منطقة البيرينيه الفرنسية الشرقية إنه تم اعتقال 16 مواطنا إسبانيا خلال عملية فتح الطريق السريع دون أن يصاب أحد بأذى.

والاثنين، أغلق المئات من الانفصاليين هذا الطريق السريع الذي يشهد حركة سير كبيرة بين فرنسا وإسبانيا، وذلك احتجاجا على الحكم الصادر الشهر الماضي بسجن تسعة من قادة الانفصاليين لفترات طويلة.

وقال مسؤولون محليون إن المتظاهرين أغلقوا أيضا الطريق السريع "آي بي 8" الذي يربط بين إسبانيا وفرنسا، الثلاثاء، عند نقطة حدودية في إيرون في إقليم الباسك شمال إسبانيا، وهي منطقة ذات تاريخ انفصالي طويل.

وأوقف المتظاهرون سياراتهم على الطريق السريع ووقفوا بجانبها، مما تسبب بتشكل طوابير طويلة من السيارات، في حين لوح البعض بالأعلام الكتالونية أو الباسكية، كما أظهرت مشاهد عرضها التلفزيون الإسباني.

كما أغلق المئات من الانفصاليين الشوارع الرئيسية في برشلونة.

وتأتي تظاهرات إغلاق الطرق بعد الانتخابات العامة التي جرت في إسبانيا، الأحد، وحقق فيها حزب "فوكس" اليميني المتطرف المتشدد بوجه الحركة الانفصالية مكاسب كبيرة.